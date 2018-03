Was für ein Hüftschwung! Charmed-Star Shannen Doherty (46) war am Dienstag gemeinsam mit ihrer Mutter Rose Elizabeth bei ihrer Fitnesstrainerin Neda im Tanzunterricht. In einem Video auf Instagram zeigten sie allen ihre neuen Moves. Das Taktgefühl von Mama Rose benötigt allerdings noch ein bisschen mehr Training. Die Schauspielerin und der Celebrity Coach waren ihr immer einen Schritt voraus! Trotzdem ist Shannen superstolz auf ihre Mom: "Ich liebe es, wie motiviert meine Mutter ist, obwohl Neda und ich immer mittendrin die Choreografie ändern", schrieb sie zu dem Post.



