Lebt er nicht mehr lange? Der Schauspieler Gerard Butler (47) glaubt, dass er in 10 Jahren schon tot sein wird! Er habe einen sehr harten Lebensstil und übertreibe es bei dem, was er tue. Der 47-Jährige habe daher keine große Hoffnung, sehr alt zu werden. Der Filmstar lag mit seiner Einschätzung aber schon mal daneben. "Um ehrlich zu sein dachte ich auch nicht, dass ich so alt werde, wie ich jetzt bin", verriet er im Interview mit Promiflash. Bleibt also nur zu hoffen, dass Gerard sich auch diesmal wieder täuscht!



