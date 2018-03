So knallig-stylisch landet Melania Trump (47) in Deutschland! Ihr Gatte, US-Präsident Donald Trump (71), nimmt am G20-Gipfel in Hamburg teil. Das Treffen der zwanzig wichtigsten Staats- und Regierungschefs wird von heftigen Protesten begleitet. Bislang hatte das wenig Einfluss auf die Garderobe der First Lady. Sie zeigte sich bei der Ankunft in Hamburg am Donnerstag noch wie gewohnt schick: In Knallfarben reiste sie mit ihrem Gatten an. Inzwischen ist die Lage jedoch auch für das Ex-Model brenzlig geworden. Melania kann ihre Unterkunft wegen zu vieler Demonstranten aktuell nicht verlassen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de