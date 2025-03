Ohne Ehemann Donald: Melania Trump macht ihr eigenes Ding

Melania Trump (54) geht offenbar ihren eigenen Weg, während ihr Ehemann – US-Präsident Donald Trump (78) – die ersten Wochen seiner zweiten Amtszeit im Weißen Haus bestreitet. Wie ein Insider jetzt gegenüber People verriet, soll das frühere Model nach wie vor großen Wert auf ihre Unabhängigkeit legen: "Sie führt ihr eigenes Leben. Melania wird nie eine traditionelle First Lady sein." Zuletzt war sie gemeinsam mit Donald bei einem Besuch in den Flutgebieten North Carolinas im Januar öffentlich zu sehen, ehe sie nun – rund einen Monat später – beim Gouverneurs-Dinner im Weißen Haus wieder auftrat.

Ein konkretes Vorhaben, das Melania aktuell beschäftige, sei die Arbeit an einem von Brett Ratner (55) inszenierten Dokumentarfilm für Amazon Prime, bei dem sie als ausführende Produzentin mitwirkt. Die Dreharbeiten dazu fanden an verschiedenen Orten statt, unter anderem auch im Weißen Haus. Gleichzeitig pendle sie zwischen den Wohnsitzen der Familie in Palm Beach, Washington, D.C., und New York City, was einige Zeit in Anspruch nehme. Zwar sei sie privat auch oft an Donalds Seite, doch bevorzuge sie in der Regel die Zurückgezogenheit, während er an politischen Events teilnimmt.

Seit ihrer Hochzeit 2005 zeigt sich Melania weiterhin als eigenständige Persönlichkeit, die offenbar nicht nur als Präsidentengattin in die Geschichtsbücher eingehen möchte. Ihre frühere Initiative namens "Be Best", die sich gegen Cybermobbing und Opioidmissbrauch unter Jugendlichen richtete, möchte sie nach eigener Aussage nun neu beleben. Während Donalds erster Amtszeit sei dieses Projekt ihrer Meinung nach noch nicht ausreichend gewürdigt worden, so Fox & Friends. Ihre Ehe sei jedoch weiterhin stabil, erklärte jüngst eine Quelle gegenüber Hello!: Melania besitze ein besonderes Talent dafür, ihren als temperamentvoll bekannten Mann hin und wieder "auszubalancieren".

Getty Images Donald Trump und Melania Trump beim Commander-in-Chief-Ball im Januar 2025

Getty Images Melania Trump bei der Amtseinführung ihres Mannes Donald Trump, Januar 2025

