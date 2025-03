Melania Trump liebt Alec Baldwins Trump-Imitation bei SNL

Alec Baldwin (66) hat behauptet, dass Melania Trump (54) ein großer Fan seiner Imitation von Donald Trump (78) in der Sketch-Show "Saturday Night Live" sei. Der Schauspieler, der den US-Präsidenten insbesondere während dessen erster Amtszeit von 2016 bis 2020 parodierte, erzählte laut Berichten von Page Six bei einer Veranstaltung in New York eine Anekdote, die Melanias Begeisterung unterstreichen soll. Laut dem Leinwandstar habe der frühere Trump-Pressesprecher Sean Spicer einmal verraten, dass das Model jeden Samstagabend die Show schaue und begeistert auf den Bildschirm deute, wenn Alec aufgetreten ist. "Das ist er! Genau so ist er!", soll sie gesagt haben.

Laut Alec ließ Sean diese Bemerkung möglicherweise nach ein paar Drinks fallen, was die Szene für das Publikum im Saal umso amüsanter machte. Der "Rust"-Schauspieler erinnerte sich an diesen Moment und erklärte, dass die Vorstellung sehr gut zu Melania passe: "Sie liebt es, wenn sie ihn sich vorknöpfen, wenn ihr wisst, was ich meine." Seine Parodien von Donald waren während dessen erster Amtszeit ein regelmäßiges Highlight bei SNL und sorgten international für Schlagzeilen. Besonders seine überzeichneten Ausbrüche und Grimassen wurden schnell Kult.

Auch für Donalds zweite Amtszeit ist Melania mit ihm ins Weiße Haus gezogen. Dennoch ist das frühere Model keine typische First Lady, wie eine Quelle gegenüber People vor wenigen Wochen erklärte: "Sie führt ihr eigenes Leben. Melania wird nie eine traditionelle First Lady sein." Nach wie vor soll die Mama eines Sohnes großen Wert auf Unabhängigkeit legen.

Frazer Harrison / Staff / Getty Images Donald und Melania Trump mit Schauspieler Alec Baldwin in Beverly Hills

Getty Images Donald Trump und Melanie Trump, Weißes Haus 2025

