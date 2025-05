"Bisschen traurig": Statue von Melania Trump wurde geklaut

Eine Bronzestatue von Melania Trump (55), die in ihrer Heimat Slowenien aufgestellt war, ist spurlos verschwunden. Das Kunstwerk, das die aktuelle First Lady der USA zeigte, stand auf einem Feld nahe ihrer Heimatstadt Sevnica und war an Beton und Metallstangen befestigt. Bereits am 13. Mai wurde der Diebstahl gemeldet, wie die Polizei am Donnerstag laut dem Guardian bestätigte. Auch der Schöpfer der Statue, der US-Künstler Brad Downey, erfuhr von dem Vorfall, der sich offenbar am Tag zuvor ereignet hatte, und äußerte sich enttäuscht: "Es macht mich ein bisschen traurig, dass sie weg ist."

Ursprünglich gab es von der Statue eine Version aus Holz, die jedoch durch Brandstiftung zerstört wurde. Daraufhin hatte der Künstler beschlossen, eine Bronzekopie anzufertigen, die er als "Anti-Denkmal" und "Anti-Propaganda" beschrieb. Brad, der derzeit an einem neuen Projekt in Deutschland arbeitet, vermutete, der aktuelle Diebstahl könnte mit einer möglichen erneuten Kandidatur von Donald Trump (78) für das Präsidentenamt zusammenhängen. Die Polizei ermittelt nun. Die ursprüngliche Figur war 2020 aufgestellt worden und zeigte Melania in ihrem markanten blauen Kleid, das sie zur Amtseinführung ihres Mannes getragen hatte.

Sevnica, eine Stadt etwa 90 Kilometer von Sloweniens Hauptstadt Ljubljana entfernt, rückt durch die Verbindung zur Trump-Familie international immer wieder in den Fokus. Dort ziert Melanias Name nicht nur Statuen, sondern auch lokale Produkte wie Kuchen und Schokolade. Für Melania selbst spielt ihre Rolle als Ehefrau von Donald aber nicht immer eine rein glanzvolle. So sorgte der aktuelle US-Präsident angeblich mit einem vergessenen Geburtstagsgeschenk für Melania für negative Schlagzeilen, als er versäumte, sie am 26. April gebührend zu feiern. Stattdessen lud er sie lediglich zu einem Essen an Bord der Air Force One ein.

Getty Images Statue von Melania Trump in Slowenien

Getty Images Donald und Melania Trump, April 2025

