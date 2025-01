Melania Trump enthüllt neues Porträt für zweite Amtszeit

Melania Trump (54) hat ihr neues offizielles First-Lady-Porträt für die zweite Amtszeit ihres Mannes Donald Trump (78) enthüllt. Das Schwarz-Weiß-Bild, das dem Magazin Mirror vorliegt, wurde von der Fotografin Régine Mahaux im Gelben Oval Room des Weißen Hauses aufgenommen. Melania, die als Model Karriere machte, trägt darauf einen schwarzen Hosenanzug mit einem weißen Hemd. Sie posiert mit den Händen auf einem Tisch vor einer großen Glasfront, die einen Blick auf das Washington Monument gewährt. Damit setzt Melania eine US-amerikanische Tradition fort, nach der Präsidenten und ihre Ehepartner in ihrer Amtszeit offiziell porträtiert werden.

Das neue Bild sticht besonders durch die Farbgebung hervor, da es, im Gegensatz zu den meist farbigen Porträts früherer First Ladies, in Schwarz-Weiß gehalten ist. Bereits bei ihrem ersten Amtszeitporträt hatte Melania auf ein schwarzes Outfit gesetzt, während ihre Vorgängerinnen Michelle Obama (61) und Jill Biden (73) die Farbe Blau wählten. Auch bei der Amtseinführung ihres Mannes in der vergangenen Woche zog sie die Aufmerksamkeit durch ihre Outfit-Wahl auf sich. Melania erschien zu diesem Anlass in einem langen, marineblauen Mantel von Adam Lippes, kombiniert mit einer elfenbeinfarbenen Bluse und einem Rock. Ein passender Hut und schwarze Handschuhe rundeten den Look ab, der von vielen gelobt wurde.

Melania, die in ihrer Zeit als First Lady oft für ihren ausgeprägten Sinn für Mode hervorgehoben wurde, war vor ihrer Ehe mit Donald Trump als Model erfolgreich. Ihr unverwechselbarer Stil brachte ihr in der Vergangenheit viel positive Resonanz ein, schürte aber auch Kontroversen. Neben ihrer Tätigkeit als First Lady veröffentlichte sie erst im vergangenen Jahr ihre Memoiren, in denen sie Einblicke in ihr Leben und ihre Rolle an der Seite des ehemaligen Reality-TV-Stars und Unternehmers Donald Trump gab. Trotz ihrer für viele reservierten Art hat sie es geschafft, sich in der amerikanischen Öffentlichkeit einen festen Platz als polarisierende, aber ikonische Figur zu sichern.

Getty Images Melania, Barron und Donald Trump, November 2024

Getty Images Donald und Melania Trump in Maryland, Januar 2021

