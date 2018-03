Das ist wirklich Sophia Wollersheim (29)? Auf der Facebook-Seite ihres Noch-Ehemannes Bert (66) tauchte jetzt ein Foto von der jugendlichen Sophia auf. Darauf ist sie fast nicht wiederzuerkennen: Nach etlichen Beauty-Eingriffen hat sich die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin komplett verwandelt. Erst vor Kurzem ließ sie sich in den USA sogar vier Rippen entfernen. Die Fans sind geschockt: "Wie zwei verschiedene Personen, schade" oder "Sie war mal richtig hübsch", lauteten zwei der User-Kommentare. Sophia scheint der Gegenwind aber egal zu sein: Sie fühlt sich wohl in ihrer Haut!



