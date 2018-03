Lange müssen die Fans nicht mehr warten. Die Dreharbeiten zur finalen Staffel von Club der roten Bänder laufen auf Hochtouren. Alex-Darsteller Timur Bartels (21) heizt schon mal die Vorfreude an. "Man wird schockiert sein. Man wird viel Spaß haben. Man wird etwas mehr weinen als vorher", erzählte der Schauspieler im Promiflash-Interview. Obwohl seine Serienfigur in der zweiten Staffel verstarb, wird er in den kommenden Episoden zu sehen sein.



