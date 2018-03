Ist die Wahl schon getroffen? Als einer von acht verblieben Kandidaten kämpft David Friedrich (27) um das Herz von Rosenlady Jessica Paszka (27). Mit seiner charmanten Art konnte der 27-Jährige besonders in der vierten Nacht der Rosen ordentlich bei der quirligen Powerfrau punkten. Doch nicht nur die Ex-Promi Big Brother-Kandidatin ist von dem Rocker begeistert: Auch die Zuschauer sehen David mit 59, 2 Prozent an der Spitze des Rosen-Rankings. Wird er die RTL-Kuppelshow Die Bachelorette gewinnen?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de