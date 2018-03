Wow, der neue Style von Céline Dion (49) ist wirklich mutig – und noch viel wichtiger: Die Sängerin blickt endlich wieder nach vorn! Vor mehr als einem Jahr verlor die 49-Jährige ihren Ehemann René Angélil (✝73) – zu diesem Zeitpunkt waren die beiden 22 Jahre verheiratet. Ein schwerer Schicksalsschlag für die dreifache Mutter – doch inzwischen ist Céline bereit für einen Neuanfang und hat passend dazu ihren Stil komplett geändert. Ihre neuen Outfits zeigt die Balladenkönigin momentan in Paris – dort präsentiert sie sich abwechselnd in einem bunten Hosenanzug, schwarzer Latzlederhose oder in einem Wildledermantel.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de