Mit "Louis Louis" sorgte Daniele Negroni (21) für jede Menge Aufregung im Netz. Der ehemalige DSDS-Kandidat wollte mit seinem Kay-One-Cover eigentlich nur einen Witz machen: "Im Grunde war das für mich ja ironisch gemeint. Man sollte mich bei dem Ding nicht zu ernst nehmen. Es war halt auch das Gesprächsthema, dass ich mich jetzt an was rantraue, was ich eigentlich gar nicht machen darf, was ich halt ein bisschen komisch fand", erzählte er im Promiflash-Interview im Rahmen der YOU Summer Break. Trotz Kritik bereut Daniele seinen musikalischen Ausflug aber nicht. Und er schwebt weiter auf der Erfolgswelle: mit seiner aktuellen Single "Balloons Full Of Water".



