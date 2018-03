Ein Jahr ist bereits vergangen, seit Elena Carrière (21) bei Germany's next Topmodel als Zweitplatzierte aus dem Rennen flog. Seitdem hat sich bei ihr beruflich vieles getan. "Ich glaube, ich führ schon ein Leben, dass wenige Leute, die ich kenne, in meinem Umfeld führen. Ich bekomme es wirklich jeden Tag zu spüren, wie sehr sich mein Leben verändert hat und wie ungewöhnlich mein Lifestyle auch mittlerweile ist", meinte die 21-Jährige am Montag im Interview mit Promiflash. Auf der privaten Ebene sei aber alles gleich geblieben, sagte sie. "Natürlich habe ich viele Menschen kennengelernt, aber meine Base habe ich nach wie vor. Das ist das Wichtigste!"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de