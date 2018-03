Da hat Amor mit seinem Pfeil wohl mitten ins Herz getroffen! In einer Schönheitsklinik wollte sich Rocco Stark (31) Anfang März eigentlich nur ein paar Haare transplantieren lassen – als er plötzlich die Frau seines Lebens vor sich sah: “Sie war die Assistentin der Geschäftsführung in der Schönheitsklinik, in der ich mich habe operieren lassen”, verrät er jetzt im Interview mit Bild. Seit mehr als vier Monaten sind der Schauspieler und seine Herzdame Nathalie nun ein Paar. Die Turteltauben teilen ihr Glück auch regelmäßig mit ihren Followern, sorgen mit ihren Liebes-Posts aber nicht selten für Fremdschäm-Alarm: Übertreibt es Rocco mit seinen kitschigen Liebesbekundungen?



