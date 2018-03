An wen ging dieses Kuss-Selfie? Aus ihrem Teneriffa-Urlaub veröffentlichte Sarah Lombardi (24) vor wenigen Tagen ein "Vermisse dich"-Post auf Facebook. Da Söhnchen Alessio (2) seine Mama auf die Kanareninsel begleitet hat, war vielen Fans klar: Diese Worte gehen an Freund Michal. Promiflash trifft die DSDS-Zweite und hakt nach: "Das war einfach an jemand gerichtet und da denk ich mir auch nicht, was die anderen Leute dazu sagen!" Ein klares Ja klingt zwar anders, aber feststeht: An den Trennungsgerüchten der letzten Wochen ist nichts dran.



