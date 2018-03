Sarah Lombardi (24) und ihr Schatz Michal immer noch voll in love? Bis vor Kurzem mussten sich die beiden mit hartnäckigen Trennungsgerüchten auseinandersetzen, von einem Beziehungs-Aus nach nur wenigen Monaten war die Rede! Jetzt scheint jedoch alles wieder in bester Ordnung zu sein. Auf Facebook teilte Sarah sehnsüchtige Liebesgrüße aus dem Teneriffa-Urlaub: "Ich vermisse dich", schrieb die Ex-DSDS-Finalistin und versah den Post mit einem Küken-Emoji. Damit muss wohl Michal gemeint sein, schließlich gilt das Küken schon seit eh und je als der geheime Liebes-Code der beiden – und das sogar schon vor Sarahs Trennung von Pietro Lombardi (25)!



