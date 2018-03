Pietro Lombardi (25) hat wieder geheiratet – in einem TV-Streich! Für die Sendung "Verstehen Sie Spaß?" pranken er und die bis dato unbekannte Blondine Amy deren Vater. Nicht nur, dass sie vorgeblich heimlich den Bund der Ehe eingingen: Der Sänger schleppt gleich auch noch ein Kamerateam an, das die Frischvermählten im Alltag begleiten soll. Am 15. Juli ist Pietro, der mit seiner Ex Sarah Lombardi (24) tatsächlich einige Formate über ihr gemeinsames Liebesleben drehte, in seiner Prank-Rolle ab 20.15 Uhr im Ersten zu sehen.



