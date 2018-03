Bastian Yotta (40) blickt positiv in die Zukunft. Am Donnerstag musste der Optimist den Tod seiner Großmutter verkraften. In einem rührenden Social-Media-Post verabschiedete er sich öffentlich von seiner Oma. Jetzt legte der Muskelmann mit einigen Snapchat-Videos nach. Er verarbeitet darin den Verlust. Neben positivem Denken macht ihn eine Sache aber immer noch besonders traurig: "Es geht um den Schmerz meines Großvaters. Denn ich mag es nicht, ihn voller Schmerzen zu sehen. Es tut mir so leid für ihn und ich versuche, ihm da herauszuhelfen."



