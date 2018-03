Was geht da jetzt eigentlich zwischen Sophia Thomalla (27) und Gavin Rossdale (51)? Die beiden wurden vor Kurzem in LA gesichtet – Händchen haltend! Gegenüber der Zeitschrift Grazia äußerte sich das Model so: "Wir verstehen uns gut. Weiteres möchte ich dazu nicht mehr sagen." In einer Promiflash-Umfrage stimmten knapp 52 Prozent der User dafür ab, dass es total schön sei, dass das Paar seine Liebe jetzt so offen zeige. Aber das Rätselraten um eine angebliche Beziehung geht wohl vorerst weiter...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de