Wie die Zeit vergeht! Im August 2015 durften sich Daniela Katzenberger (30) und ihr Liebster Lucas Cordalis (49) über die Geburt ihrer Tochter Sophia (1) freuen. Mit fast zwei Jahren hat die süße Maus jetzt aber so gar nichts mehr von einem Baby: Sophia ist eine richtige kleine Lady! Bei einem aktuellen Instagram-Post sieht man das ganz besonders – was bei Danielas Fans für Begeisterung und Verwunderung gleichermaßen sorgt: "Deine Tochter ist so süß!" und "Mensch ist die Kleine groß geworden", lauten nur zwei der zahlreichen Reaktionen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de