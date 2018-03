Alles Natur? YouTuberin Mrs. Bella steht eigentlich nur im Gesicht auf Unnatürlichkeit. Sie liebt es, sich stark zu schminken und ihre Looks mit ihren Fans zu teilen. Auf ihren neuesten Instagram-Bildern fällt ihren Followern jedoch auf, dass auch ihre Brust bearbeitet scheint. Hat sie sich etwa die Brüste vergrößern lassen? Im Promiflash-Interview äußert sie sich erstmals zu den Gerüchten: "Das ist natürlich immer so eine Sache, worüber spricht man, worüber spricht man nicht. Es ist so, dass ich noch nie irgendein Foto hochgeladen habe, wo man überhaupt den Vergleich hätte. Also von daher, ob es stimmt oder nicht, ist dann dahingestellt." Ein klares Dementi klingt anders!



