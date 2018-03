Laien am Werk? Im Weltraumabenteuer "Valerian" spielt Cara Delevingne (24) die Hauptrolle der frechen Agentin Laureline. Und auch Rihanna (29) ist als heiße Alienstripperin im Blockbuster zu sehen. "Das Fünfte Element"-Regisseur Luc Besson (58) engagierte ein Model und eine Sängerin nicht nur aus optischen Gründen – er ist hin und weg vom Schauspieltalent der Girls. "Rihanna haut mich um! Sie ist die geborene Schauspielerin", verkündete er im Januar auf seinem Instagram-Account. Bei der großen Deutschlandpremiere in Berlin am 19. Juli wollte der Filmemacher sich allerdings nichts von dieser Begeisterung anmerken lassen. "Ich habe sie für den Film ausgesucht, weil sie hässlich sind und nicht viel kosten", scherzte der Franzose gegenüber Promiflash.



