Rocco Stark (31) ist bis über beide Ohren in seine neue Freundin verknallt – und das darf auch jeder wissen! Daher postet der Schauspieler nahezu täglich Knutsch-Pics mit seiner Nathalie. Trotzdem scheint die neue Frau an seiner Seite an sich zu zweifeln: Bereits zum zweiten Mal berichtet der Schauspieler auf Instagram, dass sich Nathalie auf Fotos nicht schön findet, und fragt seine Follower um ihre Meinung. "Also langsam klingt es wie ein Schrei nach Bestätigung. Immer und immer wieder wird gefragt, ob wir bestätigen können, wie hübsch sie ist", zeigt sich ein User von dem Social-Media-Aufruf genervt.



