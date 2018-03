Fanansturm beim Sambafestival in Coburg! Schon vor dem Start des internationalen Tanz-Events sind die jungen Festivalbesucher komplett aus dem Häuschen. Aber für welchen Hollywoodstar stehen hier so viele kreischende Teenager an? Hollywood? Fehlanzeige! Die Menschenmassen sind tatsächlich für das deutsche YouTube-Sternchen Shirin David (22) angereist. Und die begeisterte alle in ihrem megaheißen Samba-Outfit.



