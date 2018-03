Endlich hat das Warten ein Ende. Kurz nach ihrem 30. Geburtstag hat Ira Meindl erneut einen Grund zu feiern. Seit wenigen Tagen ist die Ex-GNTM-Kandidatin stolze Mutter einer kleinen Tochter. Die wichtigsten Details zur Geburt ihres Sprösslings verrät sie ihren Fans jetzt auf Instagram: "Emilia hat am Dienstagabend das Licht der Welt erblickt und uns von Anfang an verzaubert und zu den glücklichsten Eltern gemacht. Sie ist das zauberhafteste Wesen, das ich je gesehen habe!"



