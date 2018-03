Ex-GZSZ-Star Nadine Menz (27) ließ Anfang Juli wie aus dem Nichts im Promiflash-Interview die Hochzeitsbombe platzen. Die Schauspielerin hat still und heimlich ihrem Verlobten Sascha Bigalke (27) das Jawort gegeben. An diesem besonderen Tag an ihrer Seite: BFF Rona Özkan (23). Die beiden lernten sich einst am Soap-Set kennen und sind seitdem gut befreundet. Wenn es um Nadines Traumhochzeit geht, kommt die Serien-Cousine aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Es war wunderwunderschön. Einer der tollsten Tage, die ich erleben durfte, wirklich", verriet Rona bei der Kollektionspräsentation "Catherine Hummels" by Angermeier in Berlin.



