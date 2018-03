Die deutschen Stars sind im Hochzeitsfieber! Vanessa Mai (25) machte es im Juni vor und gab ihrem Verlobten Andreas Ferber still und heimlich das Jawort. Auch Let's Dance-Kollegin Ann-Kathrin Brömmel (27) bekommt von ihrem Liebsten Mario Götze (25) kürzlich die Frage aller Fragen gestellt. Sie wird mit ihrem Fußballer-Freund also ebenfalls vor den Traualtar treten. Inspiration für die Zeremonie konnte sich das Paar jetzt auf der Feier von Manuel Neuer (31) holen, der ebenfalls Ja sagte. "Die Hochzeit war wahnsinnig toll, also das ist eine richtige Traumhochzeit gewesen", schwärmte das Model bei der "Atomic Blonde"-Premiere im Promiflash-Interview.



