Nackt, gefesselt und von Rosen umgeben: So heizt Bachelorette-Kandidat David Friedrich (27) gerade das Netz auf! Doch der Drummer hat nicht etwa das Date des Jahrhunderts mit Jessica Paszka (27) gehabt: Die Szene mit dem geknebelten Hottie stammt aus dem aktuellen Videoclip seiner Band Eskimo Callboy. Die heiße Rosenlady hat also nichts mit dem Fesselspiel zu tun – aber vielleicht verarbeitet der Musiker ja so seine Zeit in der Kuppelshow?



