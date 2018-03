Die Stars haben Verstärkung mitgebracht! Zur Premiere des neuen "Emoji"-Films, in dem Christina Aguilera (36) und Co. Sprechrollen übernommen hatten, nahmen die Promi-Damen ihre Sprösslinge mit auf den roten Teppich in Los Angeles. Während manche der Kids sich sehr schüchtern zeigten und das Blitzlichtgewitter lieber schnell hinter sich bringen wollten, entpuppte sich der Sohn von Anna Faris (40) und Chris Pratt (38) als wahres Naturtalent. Der kleine Jack präsentierte den Paparazzi ganz cool den Daumen nach oben – und brachte damit sogar seine Mama zum Lachen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de