Riesenehre für Chris Pratt (37)! Der "Guardians of the Galaxy"-Star-Star hat einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame bekommen. Aber bei dessen Enthüllung wurde dem Schauspieler glatt die Show gestohlen: Sohnemann Jack (4) posierte megalässig im Blitzlichtgewitter und zog damit alle Blicke auf sich. In seiner Dankesrede richtete sich Chris an seine Ehefrau Anna Faris (40) und seinen süßen Sprössling: “Du gibst mir so viel. Du hast mir den größten Stern in der Galaxie geschenkt – meinen kleinen Jungen." Chris machte seiner Liebsten eine romantische Liebeserklärung: "Dir gehört mein Herz, meine Zuneigung, mein Vertrauen."



