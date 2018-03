Zum allerersten Mal sprechen Prinz William (35) und sein Bruder Prinz Harry (32) über das letzte Gespräch mit ihrer Mutter Diana (✝36). Vor knapp 20 Jahren ist die Königin der Herzen bei einem Autounfall in Paris gestorben. Kurz vor dem schrecklichen Unglück hat Lady Di ihre zwei Söhne angerufen. Aber die jungen Prinzen hatten kaum Zeit für ein Gespräch und verabschiedeten sich schnell von ihrer Mama. Eine Entscheidung, die die zwei Brüder bis heute bitterlich bedauern: "Sie hat aus Paris angerufen. Ich kann mich nicht mehr unbedingt an das erinnern, was ich damals gesagt habe, aber ich werde wahrscheinlich für den Rest meines Lebens bereuen, wie kurz das Telefonat war", erzählt Harry in der bewegenden Dokumentation "Unsere Mutter Diana – Ihr Leben und ihr Vermächtnis".



