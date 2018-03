Zwei Töchter, ein Online-Shop, ein YouTube-Kanal und jede Menge geheime Projekte: Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Anne Wünsche (25) hat alle Hände voll zu tun. Die Powerfrau ist ein echtes Arbeitstier – und findet zwischen Haushalt, Selbstständigkeit und Mama-Dasein kaum die Zeit, mal die Seele baumeln zu lassen: "Zeit für mich... Hab' ich vielleicht mal 'ne halbe Stunde in der Wanne, ansonsten gar nicht mehr. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin nur noch am Arbeiten", verriet Anne jetzt im Interview mit Promiflash.



