Sarah Lombardi (24) hat eine Schwäche für Fashion! Die Sängerin experimentiert gerne mit verschiedenen Styles herum. Die nötige Inspiration holt sie sich dabei nicht nur bei diversen Runwayshows, sondern schaut sich auch den ein oder anderen Kniff bei ihren Promikolleginnen ab. Vor allem zwei Social-Media-Queens können mit ihren Outfits bei der 24-Jährigen punkten: "Wer mir zum Beispiel immer gut gefällt, sind Dagi Bee oder Grace Capristo. Das sind so die Mädels, wo ich auch immer gucke: Was haben die denn so an?", verrät die Neumoderatorin im Promiflash-Interview.



