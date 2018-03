Der Sohn von Ex-GZSZ-Schauspieler Philipp Christopher (40) wird im November süße zwei Jahre alt. So richtig viel zu meckern habe der Spross bisher nicht gehabt, verriet der TV-Star im Interview mit Promiflash. Angst vor der berüchtigten Trotzphase habe Philipp trotzdem: "Also, man hört so Horrorstorys. Bis jetzt ging eigentlich alles gut bei ihm. Ich hoffe, wir können da so ein bisschen durchschlittern, dass es nicht ganz so schlimm wird. Aber ja, toi, toi, toi." Der Schauspieler ist in Sachen Kindererziehung nicht auf sich alleine gestellt. Seine Frau Michelle Glick ist immer an seiner Seite!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de