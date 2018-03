Alessio Lombardi ist ein echter Wirbelwind. Gerade erst feierte der Spross von Sarah (24) und Pietro Lombardi (25) seinen zweiten Geburtstag. In seiner Art erinnert der Zwerg seine Eltern nicht selten an sie selbst. Besonders Sarah fallen immer wieder Ähnlichkeiten zwischen ihr und ihrem Sohnemann auf: "Er ist extrem emotional, also er hat diese Höhen und Tiefen wie auch ich sie habe, er hat sehr viel Temperament, ein bisschen stur ist er…", verriet sie jetzt im Interview mit Promiflash. Und auch die Parallelen zu Papa Pietro seien nicht zu verkennen...



