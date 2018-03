Macht David Friedrich (27) jetzt etwa einen Rückzieher? Eigentlich ist der Bachelorette-Gewinner gerade total glücklich mit Neu-Freundin Jessica Paszka (27). Gegenüber OK! äußerte er sich jetzt allerdings auch zu negativen Aspekten ihrer jungen Liebe: "Eine Beziehung kann immer in die Brüche gehen! Man muss zusammenhalten, und ich denke, eine öffentliche Beziehung hat so ihre Nachteile." Das scheint der Musiker allerdings erstmal in Kauf zu nehmen.



