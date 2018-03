Vanessa Mai (25) startet musikalisch wieder voll durch! Nach einem Jahr meldet sich die Schlagerprinzessin diesen Monat mit einem neuen Album und einer ganz persönlichen Single zurück! Am 11. August erscheint ihre Platte "Regenbogen" – eine Woche zuvor kommt ihre neue Single "Nie wieder" auf den Markt, die der Künstlerin sehr am Herzen liegt: "So lange halte ich schon an diesem Song fest, jetzt ist es endlich so weit", offenbarte sie diese Woche auf Instagram. Die Wartezeit bis zu den beiden Veröffentlichungen könnt ihr euch mit dem Video zu Vanessas Hit "Und wenn ich träum" auf Ich find Schlager toll! verkürzen.



