Sind die GNTM-Girls Brenda (23) und Soraya Eckes noch BFFs? Die zwei Mädels versuchten dieses Jahr ihr Glück bei "Germany's next Topmodel" – jedoch leider ohne Erfolg: Soraya hatte es bis auf den zwölften Platz geschafft, Brenda flog zwei Runden später aus dem Format. Trotz Konkurrenzkampf entwickelte sich zwischen ihnen eine tolle Frauenfreundschaft. Aber wie sieht es nun nach dem Ende der Show aus? Die Girls sind immer noch beste Freundinnen und Soraya wird sogar bald in die Nähe von Brenda ziehen: "Ich habe ihr schon während der Zeit bei 'Germany's next Topmodel' gesagt, dass sie zu mir nach Berlin soll. Außerdem verstehen wir uns nach wie vor gut", erzählt Brenda begeistert im Promiflash-Interview.



