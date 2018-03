Coldplay widmen dem verstorbenen Chester Bennington (✝41) einen besonderen Song! Der Linkin Park-Frontmann nahm sich am 20. Juli 2017 das Leben. Er erhängte sich mit nur 41 Jahren in seiner Villa in der Nähe von Los Angeles. Sein Tod hinterlässt in der Musikwelt eine große Lücke. Coldplay-Sänger Chris Martin (40) hat seinem Kollegen jetzt beim Auftakt seiner Nordamerika-Tour mit einer emotionalen Solo-Ballade gedacht.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de