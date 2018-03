Es schien doch alles so harmonisch! Vor wenigen Tagen gaben Nico Schwanz (39) und Saskia Atzerodt (25) ihre Trennung bekannt – schon ihr zweites Liebes-Aus innerhalb weniger Monate! Dabei war doch vor Kurzem noch von Hochzeit und Kindern die Rede. Im Promiflash-Interview Ende Juli hat Nico verraten, wie ihre Traumtrauung aussehen sollte: "Es wird richtig, richtig schön, eine Märchenhochzeit und Märchenschloss natürlich, ganz klar!" Nach dem Jawort hätten gemeinsame Kinder die Beziehung der beiden perfekt machen sollen, wie das Model begeistert erzählte: "Also, Saskia möchte unbedingt ein Mädchen haben." Tja, diese Zukunftspläne haben sich jetzt in Luft aufgelöst. Das Playboy-Bunny machte still und heimlich per SMS mit ihrem Schwanz Schluss...



