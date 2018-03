Daniela Katzenberger (30) musste vor Kurzem einen Shitstorm wegen eines Bikini-Fotos einstecken. Davon lässt sich die Katze aber nicht unterkriegen. Sie postet weiterhin ungestellte, natürliche Bilder. In ihrem aktuellen Instagram-Beitrag geht es um ihre Beine und Füße. Dazu schreibt sie: "Nein, ich habe keine Beine wie Heidi Klum (44), aber sie reichen bis zum Boden und tragen mich durch die ganze Weltgeschichte und meine 'Pfälzer-Stampf-Füße' passen wunderbar in High Heels. Ich bin zufrieden." Ihre Fans sind total begeistert und überhäufen Dani in den Kommentaren mit Komplimenten!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de