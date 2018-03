Wer hat die Zuschauer überzeugt? Am Mittwoch startete Das Sommerhaus der Stars in die zweite Staffel. Bei einem Wettkampf in luftiger Höhe traten die Promipaare gegeneinander an. Sofort gehen mussten Martin Semmelrogge (61) und seine Sonja (53). Während die verbliebenen sieben Liebes-Duos unter der portugiesischen Sonne weiter um den Sieg kämpfen, haben die Fans bereits ihre Favoriten gefunden. Manni Ludolf (55) und seine Jana haben die Fans überzeugt. Ennesto Monte (42) hingegen hat sich mit seiner sexistischen Art direkt unbeliebt gemacht, dicht gefolgt von Macho Aurelio Savina (39).



