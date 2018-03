Seit dem großen Bachelorette-Finale am vergangenen Mittwoch lassen Jessica Paszka (27) und ihr Auserwählter David Friedrich (27) ganz Deutschland an ihrem Glück teilhaben. Ob bei Interviews, Foto-Terminen oder Autogrammstunden – die zwei können kaum die Finger voneinander lassen. Doch ob die sympathische Brünette mit dem sanften Rocker wirklich die richtige Wahl getroffen hat? Während Ex-Kandidat Michael Bauer (26) so seine Zweifel an der Aufrichtigkeit von Jessicas Gefühlen hegt, rechnet Johannes Haller – der Zweitplatzierte – dem TV-Paar gute Chancen aus, wie er jetzt im Interview mit Promiflash verrät: "Ich kann mir schon vorstellen, dass die beiden so das 'Couple of the Year' werden. Ich würde es ihnen wünschen."



