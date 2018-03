Da wollte wirklich jeder mitfeiern! Nur einen Tag nach ihrer standesamtlichen Trauung schmissen Maren (25) und Tobias Wolf eine riesige Hochzeitssause für ihre Familie und engsten Freunde. Monatelang hatte das YouTube-Paar die Feier sorgfältig geplant, so auch die Gästeliste. Bei dem Heiratsspektakel wollten natürlich alle dabei sein, doch Maren befolgte bei den Einladungen eine strikte Regel: "Das ist ein wichtiger Tag, da sollen echt nur Leute da sein, wo man später, wenn man in 30 Jahren ins Fotoalbum guckt, sagt: Ja, mit denen bist du noch heute befreundet", erklärt die frisch Vermählte nun in einem YouTube-Clip ihre Auswahlstrategie.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de