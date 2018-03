Mia, Emily oder Alicia: Sarah Nowak (26) und Dominic Harrison (26) können sich einfach nicht auf einen Babynamen für ihr Töchterchen einigen! Zwar sprudeln beide vor Ideen, doch sie kommen einfach nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Die Angelegenheit gestaltet sich besonders knifflig, da der Vorschlag zu den Nachnamen beider Elternteile passen soll. Bisher schafft es nur eine Idee in die engere Auswahl: "Mia ist auch ein sehr schöner Name – schön, schlicht und kurz. Das war so der erste Name, wo wir beide eigentlich einverstanden waren!", berichtet der werdende Papa in einem YouTube-Video.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de