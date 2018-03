Er ist der teuerste Fußballer der Welt. Neymar (25) wechselte gerade für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain. Mittlerweile ist der Superstar in Frankreich angekommen. Dort lässt er es sich zum Saisonbeginn richtig gut gehen. Mit seinen Kumpels machte er einen Trip in den Nobelort Saint Tropez, wo er erst mal eine dicke Yacht charterte. Es scheint, als fühle sich Neymar in seiner neuen Heimat schon pudelwohl.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de