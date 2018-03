Er wusste die Zeichen zu deuten! Bei Die Bachelorette belegte Johannes Haller nur den zweiten Platz. Obwohl Jessica Paszka (27) seine Traumfrau ist, ging ihre letzte Rose an Musiker David Friedrich (27). Noch vor der Entscheidung bemerkte Johannes zwei winzige Details, die ihn sein Aus erahnen ließen. In einem Facebook-Video verrät er jetzt: "Vor der Villa gibt es dann noch so ein 'Fresh-up'. Also, man bekommt dann noch mal Make-up, wird noch verkabelt und alles. Und ich setze mich da hin und dann sehe ich die ganzen Make-up-Artisten und die essen da noch alle entspannt. Und die Make-up-Tasche war zu. Somit wusste ich, oder war mir sehr sicher, dass ich der erste bin, der da hinfährt." Schließlich geht auch bei Der Bachelor immer die erste Final-Dame leer aus.



