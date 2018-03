Bei Motsi Mabuse (36) und ihrem Evgenij Voznyuk liegt eine Menge Liebe in der Luft. Erst Ende Juni gab sich das Paar das Ja-Wort. Für die Let's Dance-Jurorin und ihren ehemaligen Turnier-Tanzpartner scheint die Ehe ein richtiger Liebes-Booster zu sein. Im Turtel-Urlaub in Griechenland zeigten sich die zwei jetzt verknallter denn je. Das liegt wohl nicht zuletzt an den gemeinsamen Zukunftsplänen. Schon am zweiten September dieses Jahres eröffnen Motsi und Evgenij ihre erste eigene Tanzschule.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de