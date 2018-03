In wenigen Wochen ist es so weit: YouTube-Bienchen Dagi Bee (22) wird im September 23 Jahre alt! Grund genug für ihre Verlobten Eugen Kazakov sich wieder einmal etwas ganz Besonderes auszudenken. Auf der Launch-Party der "Naked Heat"-Palette von Urban Decay in Berlin verriet die Netz-Blondine im Promiflash-Interview, was der Cutter für ihren großen Tag geplant hat: "Mein Verlobter wird mir sehr wahrscheinlich wieder eine Reise schenken wie letztes Jahr. Da sind wir nach Santorini geflogen und ich wusste, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir am Flughafen waren, nicht wo es hingeht und er meinte, es gibt dieses Jahr wieder was." Stimmt, im Herbst letzten Jahres reisen die Lovebirds ganz spontan auf die traumhaft schöne, griechische Sonneninsel. Ob Eugen das mit dem nächsten Birthday-Trip wohl noch toppen kann?



