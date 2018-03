September 2015 hat YouTube-Star Dagi Bee (22) ihre Liebe zu Eugen Kazakov öffentlich gemacht. Mittlerweile sind die beiden sogar verlobt, nächstes Jahr sollen die Hochzeitsglocken läuten. Doch wie fing eigentlich alles an? Beim Videodreh von "Bist du real" lernten sich die Turteltauben kennen. Dagi wollte in der Zeit ein Bild von Eugen haben – dazu brauchte DER natürlich ihre Handynummer: "Ich habe keine Ahnung, warum ich ihm meine Nummer gegeben habe. Vielleicht war das schon ein Zeichen oder ein Signal in meinem Kopf? Mein Kopf dachte: ’Okay, ihm kannst du deine Nummer geben, das wird was Ernstes?'", erzählte sie in ihrem YouTube-Video. Und ihr Kopf hatte recht! Heute sind Dagi und Eugen ein Herz und eine Seele.



